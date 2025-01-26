Індзагі встановив новий рекорд Серії А, швидше за всіх тренерів здобувши 200 перемог
Сімоне Індзагі
BBC
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі став володарем рекорду у межах італійської Серії А.
Про це повідомляє Opta.
Перемога над Лечче (4:0) стала для 48-річного наставника вже 200-ю у межах Серії А. Для цього італієць витратив 332 матчі, що стало новим рекордом.
Раніше рекордсменом був Массіміліано Аллегрі, який витратив для досягнення цієї позначки 338 ігор.
Інтер продовжує втримувати друге місце чемпіонату Італії, маючи в активі 50 очок. "Нерадзуррі" відстають від лідера в особі Наполі на три бали, проте команда Сімеоне ще має не дограний матч проти Фіорентини.
Раніше стало відомо, що форвард Роми Артем Довбик своїм голом обійшов Олександра Заварова у рейтингу бомбардирів-українців у Серії А.