Індзагі встановив новий рекорд Серії А, швидше за всіх тренерів здобувши 200 перемог

200 - Simone Inzaghi è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorie nella storia della #SerieA: 200 successi in 332 gare; superato Massimiliano Allegri (200 in 338 partite). Condottiero.#LecceInter pic.twitter.com/oPbmkfWaip