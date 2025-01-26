Індзагі встановив новий рекорд Серії А, швидше за всіх тренерів здобувши 200 перемог

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі став володарем рекорду у межах італійської Серії А.

Про це повідомляє Opta.

Перемога над Лечче (4:0) стала для 48-річного наставника вже 200-ю у межах Серії А. Для цього італієць витратив 332 матчі, що стало новим рекордом.

Раніше рекордсменом був Массіміліано Аллегрі, який витратив для досягнення цієї позначки 338 ігор.

200 - Simone Inzaghi è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorie nella storia della #SerieA: 200 successi in 332 gare; superato Massimiliano Allegri (200 in 338 partite). Condottiero.#LecceInter pic.twitter.com/oPbmkfWaip — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 26, 2025

Інтер продовжує втримувати друге місце чемпіонату Італії, маючи в активі 50 очок. "Нерадзуррі" відстають від лідера в особі Наполі на три бали, проте команда Сімеоне ще має не дограний матч проти Фіорентини.

Раніше стало відомо, що форвард Роми Артем Довбик своїм голом обійшов Олександра Заварова у рейтингу бомбардирів-українців у Серії А.