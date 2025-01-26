Мілан у доданий час вирвав перемогу над Пармою у 22 турі Серії А

У неділю, 26 січня, чотирма матчами продовжився 22-й тур Італійської Серії А з футболу.

Відкривав ігровий день поєдинок Мілана та Парми, який завершився вольовою перемогою міланського клубу з рахунком 3:2. "Россонері" змогли двічі засмутити суперника вже у доданий до другого тайму час.

Також сьогодні зіграє Рома Артеми Довбика, яка протистоятиме Удінезе. Українець вийде у стартовому складі.

В інших матчах Інтер завітає в гості до Лечче, а в центральній зустрічі дня Лаціо зіграє проти Фіорентини.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

22 тур, 26 січня

Мілан – Парма 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 24 Канчелльєрі, 1:1 – 38 Пулішич (пен), 1:2 – 80 Дель Прато, 2:2 – 90+2 Рендерс, 3:2 – 90+5 Чуквуезе

16:00 Удінезе – Рома

19:00 Лечче – Інтер

21:45 Лаціо – Фіорентина

Нагадаємо, у суботу, 25 січня, відбулося три матчі 22 туру Серії А.