Мілан у доданий час вирвав перемогу над Пармою у 22 турі Серії А
У неділю, 26 січня, чотирма матчами продовжився 22-й тур Італійської Серії А з футболу.
Відкривав ігровий день поєдинок Мілана та Парми, який завершився вольовою перемогою міланського клубу з рахунком 3:2. "Россонері" змогли двічі засмутити суперника вже у доданий до другого тайму час.
Також сьогодні зіграє Рома Артеми Довбика, яка протистоятиме Удінезе. Українець вийде у стартовому складі.
В інших матчах Інтер завітає в гості до Лечче, а в центральній зустрічі дня Лаціо зіграє проти Фіорентини.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
22 тур, 26 січня
Мілан – Парма 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 24 Канчелльєрі, 1:1 – 38 Пулішич (пен), 1:2 – 80 Дель Прато, 2:2 – 90+2 Рендерс, 3:2 – 90+5 Чуквуезе
- 16:00 Удінезе – Рома
- 19:00 Лечче – Інтер
- 21:45 Лаціо – Фіорентина
Нагадаємо, у суботу, 25 січня, відбулося три матчі 22 туру Серії А.