Третій серед українців: Довбик обійшов Заварова за голами в Серії А
Артем Довбик
ФК Рома
Форвард Роми Артем Довбик відзначився переможним голом у матчі проти Удінезе (2:1) в межах 22 туру італійської Серії А.
Для 27-річного українця цей гол став вже восьмим у чемпіонаті Італії, що дозволило йому вийти на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів-українців у Серії А.
Він обійшов Олександра Заварова, який за два роки в Ювентусі забив сім голів.
Попереду в Довбика лише хавбек Дженоа Руслан Малиновський (27) та чинний президент УАФ Андрій Шевченко (127).
Найкращі бомбардири-українці в Серії А
- Андрій Шевченко (Мілан) – 127 голів
- Руслан Малиновський (Аталанта, Дженоа) – 27
- Артем Довбик (Рома) – 8
- Олександр Заваров (Ювентус) – 7
- Сергій Ателькін (Лечче) – 3
- Олексій Михайличенко (Сампдорія) – 3
- Віктор Коваленко (Аталанта, Спеція, Емполі) – 3
- Євген Шахов (Лечче) – 1
Нагадаємо, що Артем Довбик отримав найвищу оцінку серед усіх гравців Роми у поєдинку проти Удінезе.