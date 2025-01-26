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Третій серед українців: Довбик обійшов Заварова за голами в Серії А

Олексій Погорелов — 26 січня 2025, 20:20
Третій серед українців: Довбик обійшов Заварова за голами в Серії А
Артем Довбик
ФК Рома

Форвард Роми Артем Довбик відзначився переможним голом у матчі проти Удінезе (2:1) в межах 22 туру італійської Серії А.

Для 27-річного українця цей гол став вже восьмим у чемпіонаті Італії, що дозволило йому вийти на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів-українців у Серії А.

Він обійшов Олександра Заварова, який за два роки в Ювентусі забив сім голів.

Попереду в Довбика лише хавбек Дженоа Руслан Малиновський (27) та чинний президент УАФ Андрій Шевченко (127).

Найкращі бомбардири-українці в Серії А

  1. Андрій Шевченко (Мілан) – 127 голів
  2. Руслан Малиновський (Аталанта, Дженоа) – 27
  3. Артем Довбик (Рома) – 8
  4. Олександр Заваров (Ювентус) – 7
  5. Сергій Ателькін (Лечче) – 3
  6. Олексій Михайличенко (Сампдорія) – 3
  7. Віктор Коваленко (Аталанта, Спеція, Емполі) – 3
  8. Євген Шахов (Лечче) – 1

Нагадаємо, що Артем Довбик отримав найвищу оцінку серед усіх гравців Роми у поєдинку проти Удінезе.

    Рома Чемпіонат Італії, Серія А Україна Артем Довбик Олександр Заваров

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