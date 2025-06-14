Атлетико роздумує над підписанням досвідченого одноклубника Трубіна

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне роздумує про підписання свого земляка – 37-річного капітана Бенфіки Ніколаса Отаменді.

Про це інформує Tuttomercatoweb.

Незважаючи на солідний вік, центральний захисник Отаменді демонструє впевнену і надійну гру. Це привернуло увагу мадридського клубу.

Повідомляється, що Дієго Сімеоне хоче запросити Ніколаса до команди, уклавши з аргентинцем контракт на один рік. Наставник переконаний, що досвідчений центрбек може посилити склад Атлетико.

Контракт Отаменді з Бенфікою завершується в кінці червня, і перемовини про його продовження ще не розпочалися. За "орлів" захисник виступає п’ять років.

У сезоні 2024/25 Отаменді відзначився пристойною статистикою у чемпіонаті Португалії: в його активі 31 матч, 6 голів та 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан та Атлетико Мадрид не змогли домовитися про трансфер лівого захисника Тео Ернандеса.