Переможний ювілей: Сімеоне провів 750-й матч на чолі Атлетико

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне відсвяткував свій видатний ювілей перемогою над Осасуною (1:0).

Про це мадридський клуб повідомив у соцмережах.

Вчора, 18 жовтня, Атлетико мінімально обіграв Осасуну в матчі 9 туру іспанської Ла Ліги. Ця гра стала для Сімеоне вже 750-ю на чолі "кольчонерос". Аргентинський фахівець із величезним запасом є рекордсменом клубу серед тренерів, випереджаючи найближчого переслідувача в особі великого Луїса Арагонеса на 560 матчів.

750 partidos como entrenador del Atlético de Madrid.

Diego Pablo Simeone. ❤️🤍 pic.twitter.com/3sR8XvNLcB — Atlético de Madrid (@Atleti) October 18, 2025

Дієго Сімеоне очолив Атлетико Мадрид 23 грудня 2011 року. У цих 750 іграх "рохібланкос" здобули 433 перемоги, 166 разів зіграли внічию та зазнали 141 поразки.

За практично 14 років біля керма Атлетико 55-річний аргентинець привів клуб до двох титулів чемпіона Іспанії, двох виграних кубків Ліги Європи, двох перемог у Суперкубку УЄФА та по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Команда під керівництвом Сімеоне також двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів, але в обох випадках вона програла Реалу (2014, 2016).

Після дев'яти турів Ла Ліги Атлетико посідає четверте міцсце турнірної таблиці, маючи в активі 16 очок. Мадридці відстають на 6 очок від лідера чемпіонату Барселони.

Нагадаємо, що трансфер легенди Атлетико Антуана Грізманна до Барселони був доданий до списку звинувачень проти колишнього президента каталонського клубу Жозепа Бартомеу.