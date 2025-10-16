Трансфер Грізманна додали до списку звинувачень проти колишнього президента Барселони

Список звинувачень, які були висунуті проти колишнього президента Барселони Жозепа Бартомеу, поповнився ще двома пунктами.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

Суддя, який розслідує виплату комісійних Барселоною, виявив два злочини, скоєні під час трансферу Антуана Грізманна з Атлетико влітку 2019 року.

Суддя побачив неефективне управління та фальсифікацію у виплаті 15 мільйонів євро мадридському клубу за відкликання скарги на те, що каталонці вели переговори з 34-річним французом, поки той ще мав контракт з "матрацниками".

У судовому документі зазначається, що "синьо-гранатові" проігнорували правила ФІФА, які забороняють клубам зв’язуватися з гравцями без згоди клубу, якому він належить.

Щоб уникнути можливих санкцій з боку Королівської Федерації футболу Іспанії (RFEF), команда Бартомеу нібито досягла угоди з Атлетико, виплативши 15 мільйонів євро в обмін на те, що клуб не надасть доказів у справі проти каталонців.

Щоб надати платежу "легального вигляду", операцію замаскували під плату за право першої відмови на кількох молодих гравців "кольчонерос". На думку судді, цей крок може представляти собою несправедливе адміністрування та/або неправдиву бухгалтерську звітність.

Останнім часом Хосеп Марія Бартомеу зазнав критики після скарг чинного президента Барселони Жоана Лапорти на розкрадання коштів та постійну корупцію під час його перебування на посаді.

Відповідно до звинувачень, Бартомеу було викликано до суду на початку цього місяця. Поліція навіть виявила деякі порушення щодо трансферу Малкома з Бордо влітку 2018 року.

Нагадаємо, що після невдалого періоду в Барселоні Антуан Грізманн повернувся до Атлетико, де вже став найкращим бомбардиром в історії клубу та став першим, хто подолав позначку в 200 голів у червоно-білій футболці.