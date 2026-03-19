Помер співвласник Комо

У четвер, 19 березня, у віці 86 років пішов із життя індонезійський бізнесмен Майкл Хартоно, який був одним зі співвласників італійського футбольного клубу Комо.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бізнес-імперія, яку Майкл Хартоно побудував разом зі своїм братом Робертом, оцінюється у понад 30 мільярдів євро.

В 2019 році вони придбали футбольний клуб Комо, який до того за 15 років пережив 3 банкрутства. На той момент клуб виступав у Серії D, проте у стислі терміни індонезійські бізнесмени повернули Комо в Серію А. Наразі команда Сеска Фабрегаса посідає 4 місце в турнірній таблиці Серії А та претендує на перше в своїй історії потрапляння в Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося про те, що Комо працює над збереженням лідера команди Ніко Паса на наступний сезон.