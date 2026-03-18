Перенесла шість зупинок серця: 23-річна реслерка трагічно загинула в ДТП у Таїланді

Чеська реслерка, інфлюенсерка та співачка Домініка Елішерова, яка виступала під псевдонімом Міна, трагічно загинула в ДТП у Таїланді.

Médium.cz - Seznam.

За інформацією джерела, 23-річну дівчину збила вантажівка в Таїланді, де вона перебувала на відпочинку. Її колега по спорту та близький друг Самір Маргіна прибув на місце ДТП та надав першу допомогу.

Внаслідок зіткнення у Міни розпочалася внутрішня кровотеча. Мати спортсменки Петра Соукупова Елішерова повідомила у соціальних мережах, що її донька перенесла шість зупинок серця.

Порятунок ускладнився логістикою, адже дівчину не змогли вчасно доставити у спеціалізовану лікарню. Попри зусилля медиків, Домініка померла від отриманих травм.

У дитинстві Міна вже боролася за власне життя. У 6-річному віці у дівчини діагностували лейкемію. Тоді Домініка поборола хворобу та не мала проблем зі здоров'ям.

Свою кар'єру Елішерова розпочала у 2017 році на платформі Musical.ly. Згодом приєдналася до організації бойових мистецтв Clash of the Stars/Clash MMA як реслерка та ведуча.

Раніше повідомлялося про смерть однієї з найперспективніших футболісток в історії збірної Англії Емі Карр.