Турецький клуб готовий віддати в оренду українського форварда

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан може залишити турецьку команду в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Gunebakis.

За інформацією видання, насамперед, стамбульці готові відправити українця в оренду, однак розглядатимуть різні варіанти.

Як відомо, Сікан не виправдав сподівань головного тренера Трабзонспора Фатіха Текке, який дає йому недостатньо ігрової практики.

У поточному сезоні українець взяв участь у 6 матчах чемпіонату Туреччини, сумарно провівши на полі лише 90 хвилин. За цей час форвард зумів відзначитися 1 голом і 1 асистом.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор готовий продати українця за 6 мільйонів євро.