Нічого не досягнув: ексфорвард Андерлехта нищівно розкритикував Сікана

Колишній футболіст бельгійського Андерлехта Томаш Радзинський розкритикував двох гравців нинішньої команди, одним із яких є якраз український форвард Данило Сікан.

Його слова цитує Voetbalkrant.

Також дісталось "на горіхи" Міхайлу Цвєтковічу. За словами екснападника "пурпурово-білих", обидва футболісти не розуміють, що таке бути основним форвардом Андерлехта.

Радзинський вважає, що Сікан і Цвєтковіч не досягли нічого, аби вважати, що вони готові захищати кольору бельгійського клубу. Він зробив акцент на невисокій результативності Данила у турецькому Трабзонспорі, пригадавши його виступи за донецький Шахтар.

"Цвєтковічу спочатку потрібно набратися досвіду протягом двох сезонів в дублі, перш ніж переходити в першу команду. Для мене ситуація із Сіканом схожа. Він непогано проявив себе у донецькому Шахтарі. Проте в українській лізі останніми роками справи йдуть не дуже добре з очевидних причин. У Трабзонспорі він забив лише сім голів", – заявив ексгравець Андерлехта.

Нагадаємо, що Сікан виступає за бельгійську команду з січня 2026 року, коли підписав контракт до кінця червня 2030-го. Українець вже взяв участь у чотирьох матчах Андерлехта, у яких ще не відкрив лік своїм результативним діям.

Натомість 19-річний сербський нападник грає за бельгійців з літа 2025-го (3 м'ячі та 2 асисти у 22-х іграх).

На початку лютого 2026-го Андерлехт оголосив про відставку головного тренера Бесніка Хасі. Тимчасово виконувати обов'язки наставника буде Едвард Стілл.

Додамо, що бельгійський клуб із 36 очками посідає п'яте місце у таблиці Про-ліги. Сьогодні, 15 лютого, команда Сікана зіграє вдома проти РААЛа. Початок зустрічі – о 19:30 (за Києвом).