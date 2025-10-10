Бельгійський топклуб цікавиться Сіканом

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан може продовжити кар’єру в чемпіонаті Бельгії.

Про це повідомляє Kuzey Ekspres.

За їхньою інформацією, інтерес до 24-річного українця проявляє Андерлехт.

Сікан не виправдав сподівань головного тренера Трабзонспора Фатіха Текке, який дає йому недостатньо ігрової практики. У поточному сезоні українець взяв участь у 6 матчах чемпіонату Туреччини, сумарно провівши на полі лише 90 хвилин. За цей час форвард зумів відзначитися 1 голом і 1 асистом.

Окрім Андерлехта, Сіканом також цікавиться його колишній клуб, донецький Шахтар. Трабзонспор готовий продати українця за 6 мільйонів євро – таку ж суму, яку минулого року турецький клуб заплатив за нападника Шахтареві.