Клуб Бундесліги планує підсилитися українцем і вже зробив пропозицію щодо трансферу

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан потрапив до сфери інтересів Гамбурга.

Про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.

За інформацією джерела, клуб Бундесліги вже зробив пропозицію "бордовим", а сам трансфер може відбутися в зимове трансферне вікно.

Зазначимо, що якихось проблем з переходом виникнути не повинно, адже раніше вже повідомлялося, що український форвард не входить у плани головного тренера Трабзонспора.

Сікан приєднався до Трабзонспора в січні цього року, перейшовши з Шахтаря за 6 мільйонів євро. Втім, закріпитися у стартовому складі йому не вдалося – українець переважно виходив на заміну.

У поточному сезоні 24-річний Сікан провів 9 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддавши один асист.

Раніше стало відомо, що Данилом цікавиться клуб з чемпіонату Бельгії.