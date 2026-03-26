Український форвард європейського клубу ризикує пропустити залишок поточного сезону

Олексій Мурзак — 26 березня 2026, 19:57
Український нападник Андерлехта Данило Сікан може достроково завершити сезон.

Про це повідомляє HLN.

У гравця діагностували пахову травму – хронічне ушкодження в області паху та нижньої частини живота, через що він може пропустити 6-8 тижнів.

При легкій формі відновлення триватиме 4-5 тижнів. Але у важких випадках може розтягнутися до 12 тижнів.

Водночас портал TransferMarkt називає датою повернення українця на поле 12 квітня.

Нагадаємо, що Данило Сікан став гравцем Андерлехта в середині січня, перейшовши з Трабзонспора за 4 млн євро. За цей час він провів за бельгійський клуб 6 матчів, результативними діями не відзначався. 

Нічого не досягнув: ексфорвард Андерлехта нищівно розкритикував Сікана
Клуб українського форварда звільнив головного тренера
Освистування є нормальним: Сікан – про свій дебютний матч за Андерлехт
Дебютом не вразив: Сікан дізнався оцінку за свій перший проведений матч у складі Андерлехта
Це гарна новина: тренер Андерлехта оцінив якості Сікана під час його першого тренування з командою

