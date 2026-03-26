Український форвард європейського клубу ризикує пропустити залишок поточного сезону
Данило Сікан
ФК Андерлехт
Український нападник Андерлехта Данило Сікан може достроково завершити сезон.
Про це повідомляє HLN.
У гравця діагностували пахову травму – хронічне ушкодження в області паху та нижньої частини живота, через що він може пропустити 6-8 тижнів.
При легкій формі відновлення триватиме 4-5 тижнів. Але у важких випадках може розтягнутися до 12 тижнів.
Водночас портал TransferMarkt називає датою повернення українця на поле 12 квітня.
Нагадаємо, що Данило Сікан став гравцем Андерлехта в середині січня, перейшовши з Трабзонспора за 4 млн євро. За цей час він провів за бельгійський клуб 6 матчів, результативними діями не відзначався.