Український форвард європейського клубу ризикує пропустити залишок поточного сезону

Український нападник Андерлехта Данило Сікан може достроково завершити сезон.

Про це повідомляє HLN.

У гравця діагностували пахову травму – хронічне ушкодження в області паху та нижньої частини живота, через що він може пропустити 6-8 тижнів.

При легкій формі відновлення триватиме 4-5 тижнів. Але у важких випадках може розтягнутися до 12 тижнів.

Водночас портал TransferMarkt називає датою повернення українця на поле 12 квітня.

Нагадаємо, що Данило Сікан став гравцем Андерлехта в середині січня, перейшовши з Трабзонспора за 4 млн євро. За цей час він провів за бельгійський клуб 6 матчів, результативними діями не відзначався.