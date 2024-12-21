Український нападник Шахтаря потрапив у шортлист Ювентуса

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан знаходиться у шортлисті Ювентуса.

Про це повідомляє Tuttojuve.

За інформацією джерела, трансфер українця залежить від стану польського нападника Аркадіуша Міліка, який не зіграв через травму в поточному сезоні жодного матчу за туринський клуб.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість 23-річного Сікана у 6 млн євро, а його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні Сікан провів за Шахтар в усіх турнірах 18 матчів, в яких забив 4 гола та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що ще один нападник Шахтаря – Лассіна Траоре потрапив у сферу інтересів двох клубів французької Ліги 1.