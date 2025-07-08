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Колишній капітан Динамо став радником Запорізької обласної асоціації футболу

Андрій Мошкун — 8 липня 2025, 18:58
Колишній капітан Динамо став радником Запорізької обласної асоціації футболу
Запорізька обласна асоціація футболу

Ексфутболіст київського Динамо Сергій Сидорчук став радником Запорізької обласної асоціації футболу.

Про це повідомляють на сторінці асоціації у Facebook.

"Сергій Сидорчук – один із найуспішніших вихованців запорізького футболу. Він пройшов усі етапи становлення – від дебюту на професійному рівні в Запоріжжі до ролі капітана ФК Динамо Київ, гравця національної збірної України та учасника трьох чемпіонатів Європи. Сьогодні він долучається до роботи ЗОАФ у новій ролі – радника із спортивної стратегії та розвитку футболу в регіоні", – йдеться у повідомленні асоціації.

Своє призначення прокоментував і Сергій Сидорчук.

"Я вдячний за довіру. Запорізький регіон – мій дім, і для мене це не формальна роль, а можливість долучитися до побудови якісного футбольного середовища", – заявив футболіст.

Раніше Сидорчук розповів про вплив Мірчі Луческу на його кар’єру.

Динамо Київ Сергій Сидорчук

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