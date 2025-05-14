Сидорчук – про Ярмоленка: Він знає ціну медалям

Півзахисник бельгійського Вестерло Сергій Сидорчук висловився про ветерана київського Динамо Андрія Ярмоленка та заявив, що це той футболіст, який знає ціну медалям та успіхам на полі.

Думку ексдинамівця наводить Football.ua.

"На цю тему вже багато говорилося. Він дійсно важливий гравець. Не лише на полі, а й взагалі. Є велика різниця, коли ти знаєш ціну медалям, чемпіонству, кубкам. І коли ти цього ще не маєш.

Такі гравці, як Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко знають ці відчуття. І вони повинні бути в команді, це як її ДНК. І от поки покоління за ними не збере свою кількість титулів, не набереться цього відчуття, мають залишатися такі гравці. Тільки так і будуються чемпіонські команди", – розповів Сидорчук.

Зазначимо, що Сергій грав за Динамо з 2013 по 2023 рік і за цей час тричі ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав національний Кубок та стільки ж тріумфував у матчах за Суперкубок.

З вересня 2023 року Сидорчук захищає кольори бельгійського Вестерло, де є гравцем ротації.

Раніше хавбек поділився спогадами досвіду гри під керівництвом Мірчі Луческу.