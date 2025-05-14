Він перетворив мої слабкі сторони на сильні: Сидорчук розповів про влив Луческу

Колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук зізнався, що робота під керівництвом Мірчі Луческу пішла йому тільки на користь.

Про це футболіст розповів у коментарі для Football.ua.

"О, він дав мені дуже багато. Зараз, озираючись назад, я бачу, що він зміг приховати мої слабкі сторони і перетворити їх на сильні. Це найбільше, чим він мені допоміг. З Луческу я відчув смак Ліги чемпіонів. Пам'ятаю, що ми грали з Бенфікою в Лізі чемпіонів. Коли ти приїжджаєш із тренером з ім'ям, то до тебе одразу інше ставлення.

Якщо пам'ятаєте, тоді з Бенфікою працював Жорже Жезуш. І ось він великий акцент робив на тому, що Динамо тренує саме Луческу. Тоді за Бенфіку грав Рома Яремчук, ми спілкувалися після матчу. І ось він говорив, що в Бенфіці ретельно розбирали тренерські рішення Луческу.

Ставлення до цього тренера в Європі – це як автоматичне ставлення до команди, з якою він працює. З повагою, обережністю, пієтетом", – сказав Сидорчук.