Роль запасного не прийму: Сидорчук розповів про виступи за Вестерло
Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук розповів, що має намір дограти свій контракт до кінця і боротиметься за місце в основному складі бельгійського клубу.
Слова колишнього капітана Динамо наводить dynamo.kiev.ua.
"Це були непрості місяці для мене. Через участь у Євро-2024 я приєднався до клубу пізніше, вже під час передсезонної підготовки. Враховуючи мої фізіологічні особливості, це було вагомим недоліком. Мій вік (33 роки) та участь у чемпіонаті Європи не мають до цього жодного стосунку – просто мова про те, як я влаштований фізично. Мені потрібно трохи більше часу – і на те, щоб повністю відновитися, і на те, щоб потім повернути втрачені кондиції.
Але я хочу допомогти команді, я безумовно хочу щось значити для Вестерло. Мені потрібно було більше часу, щоб повністю прийти у форму і досягти нормального рівня. А в той момент у команди справи йшли добре, і я втратив своє місце в складі. Я усвідомлюю свою нинішню роль у команді, але не прийму її і продовжу боротися за місце в складі. У мене ще півтора року мого контракту з Вестерло, тож я безумовно хочу змінити нинішню ситуацію", – зазначив він.
Півзахисник додав, що чемпіонат Бельгії дав йому нові можливості.
"Я багато і довго працював, щоб бути готовим до виступу на такому рівні. Фізично було непросто відразу грати дев’яносто хвилин, але в підсумку я став відчувати себе комфортно. Зрозуміло, що зараз я втратив ігровий ритм, але, сподіваюся, мені не доведеться так довго чекати наступної можливості повноцінно зіграти в чемпіонаті Бельгії", – підкреслив Сидорчук.
У поточному сезоні хавбек зіграв лише три матчі за клуб у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. Сергій взяв участь у матчі зі Словаччиною (2:1) на Євро-2024. В останніх поєдинках Ліги націй футболіст до заявки національної команди не входив.
Вестерло займає восьме місце у бельгійській Лізі Жупіле. У наступному матчі команда Сидорчука зустрінеться із Дендером 1 листопада. Початок поєдинку – о 21:45.