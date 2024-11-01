Роль запасного не прийму: Сидорчук розповів про виступи за Вестерло

Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук розповів, що має намір дограти свій контракт до кінця і боротиметься за місце в основному складі бельгійського клубу.

Слова колишнього капітана Динамо наводить dynamo.kiev.ua.

"Це були непрості місяці для мене. Через участь у Євро-2024 я приєднався до клубу пізніше, вже під час передсезонної підготовки. Враховуючи мої фізіологічні особливості, це було вагомим недоліком. Мій вік (33 роки) та участь у чемпіонаті Європи не мають до цього жодного стосунку – просто мова про те, як я влаштований фізично. Мені потрібно трохи більше часу – і на те, щоб повністю відновитися, і на те, щоб потім повернути втрачені кондиції.

Але я хочу допомогти команді, я безумовно хочу щось значити для Вестерло. Мені потрібно було більше часу, щоб повністю прийти у форму і досягти нормального рівня. А в той момент у команди справи йшли добре, і я втратив своє місце в складі. Я усвідомлюю свою нинішню роль у команді, але не прийму її і продовжу боротися за місце в складі. У мене ще півтора року мого контракту з Вестерло, тож я безумовно хочу змінити нинішню ситуацію", – зазначив він.