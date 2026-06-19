Автор дублю у ворота Боснії та Герцеговини на ЧС-2026: Мабуть, це найкращий момент у моїй кар'єрі

Півзахисник німецького Фрайбурга та збірної Швейцарії Жоан Манзамбі визнав, що перемога у матчі проти Боснії і Герцеговини на чемпіонаті світу 2026-го року, у якому він відзначився дублем, стала для нього найкращим моментом у кар'єрі на цей момент.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Так, це, мабуть, найкращий момент у моїй кар'єрі на сьогодні. Ми розуміли, чому не вдалося добре розпочати гру, і сьогодні нам довелося проявити терпіння, але ми – хороша команда, і, на мою думку, сьогодні ми це продемонстрували".

Нагадаємо, що Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину під завісу гри 2-го туру групи В на світовій першості-2026. 20-річний півзахисник на 71-й хвилині вийшов на заміну та до кінця зустрічі оформив дубль. За версією ФІФА, він є найкращим гравцем цього матчу.

Зауважимо, що Манзамбі провів у футболці національної збірної 14 поєдинків, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

Також додамо, що матч Швейцарії проти Боснії та Герцеговини на груповому етапі чемпіонату світу 2026-го року побив низку історичних рекордів.