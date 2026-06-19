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Матч Швейцарія – Боснія і Герцеговина з 5 голами після 70-ї хвилини: огляд гри 2-го туру ЧС-2026

Микола Літвінов — 19 червня 2026, 02:10
Матч Швейцарія – Боснія і Герцеговина з 5 голами після 70-ї хвилини: огляд гри 2-го туру ЧС-2026
Швейцарія – Боснія і Герцеговина
Getty Images

У четвер, 18 червня, на чемпіонаті світу-2026 відбувся матч 2-го туру групи В, у якому збірна Швейцарії оформила розгром Боснії і Герцеговини.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група В, 2-й тур, 18 червня

Швейцарія – Боснія і Герцеговина 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 74 Манзамбі, 2:0 – 84 Варгас, 3:0 – 90 Манзамбі, 3:1 – 90+3 Махмич, 4:1 – 90+6 Джака (пен)

Нагадаємо, що Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину під завісу гри 2-го туру групи В на світовій першості-2026. Авторами голів стали Манзамбі, Варгас, Махмич та Джака, який відзначився з 11-метрової позначки.

За підсумками матчу "хрестоносці" посіли перше місце у своєму квартеті.

Також додамо, що матч Швейцарії проти Боснії та Герцеговини на груповому етапі чемпіонату світу 2026-го року побив низку історичних рекордів.

За версією ФІФА найкращим гравцем матчу став півзахисник Фрайбурга та збірної Швейцарії Жоан Манзамбі.

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