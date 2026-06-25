Бракувало впевненості та агресивності: тренер збірної Канади оцінив поразку від Швейцарії

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш розчарований тим, що його команді не вдалося переграти Швейцарію у 3-му турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його цитує ФІФА.

Водночас наставник додав, що команда виконала завдання, вийшовши із квартету до стадії плейоф, де збірній може вже допомогти її лідер Альфонсо Девіс.

"Я знаю, що наша команда має характер. У нас група гравців, які віддаватимуть усе в кожному епізоді. Потрібно лише краще контролювати дрібні моменти. На початку ми діяли невпевнено й недостатньо агресивно. Але я зосереджуся на позитивних моментах і на нашій реакції. У перерві я думав перейти на схему з п'ятьма захисниками, щоб зміцнити оборону, і тепер шкодую, що ми цього не зробили", – сказав Марш.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився звитягою швейцарців із рахунком 1:3.

Збірна Канади попри поразку фінішувала другою у групі В, набравши 4 бали. Переможницею квартету стала Швейцарія (7 очок), а третє місце посіла Боснія і Герцеговина (4 пункти). Катар із 1 балом замкнув групу.

Додамо, що в 1/16 фіналу канадці зіграють проти команди, яка посяде друге місце в групі A. Це буде перша поява збірної Канади у плейоф чемпіонату світу. До турніру 2026 року вона брала участь у Мундіалях лише двічі – у 1986 та 2022 роках і в обох випадках завершувала виступи після групового етапу.