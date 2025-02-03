Боруссія Дортмунд замість трансферу Зінченка підписала захисника збірної Швеції
ФК Боруссія Дортмунд
Боруссія Дортмунд підписала лівого захисника данського Нордшелланду Даніеля Свенссона.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
22-річний шведський оборонець перейшов на правах оренди. У договорі прописана опція обов'язкового викупу гравця. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
У поточному сезоні Свенссон відіграв усі 17 матчів чемпіонату за Норшелланн, а в жовтні дебютував за національну збірну Швеції. Портал Transfermarkt оцінює його у 5,5 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Боруссія могла підписати українського гравця Арсенала Олександра Зінченка. Однак у зв'язку з переходом шведа цей трансфер може не відбутися.