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Боруссія Дортмунд замість трансферу Зінченка підписала захисника збірної Швеції

Олександр Булава — 3 лютого 2025, 20:22
Боруссія оголосила про підписання шведського захисника
ФК Боруссія Дортмунд

Боруссія Дортмунд підписала лівого захисника данського Нордшелланду Даніеля Свенссона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний шведський оборонець перейшов на правах оренди. У договорі прописана опція обов'язкового викупу гравця. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У поточному сезоні Свенссон відіграв усі 17 матчів чемпіонату за Норшелланн, а в жовтні дебютував за національну збірну Швеції. Портал Transfermarkt оцінює його у 5,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Боруссія могла підписати українського гравця Арсенала Олександра Зінченка. Однак у зв'язку з переходом шведа цей трансфер може не відбутися.

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