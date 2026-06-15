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Швеція та Туніс назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі F

Володимир Слюсарь — 15 червня 2026, 04:33
Швеція та Туніс назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі F
FIFA

У понеділок, 15 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру групи F, у якому збірна Швеції зіграє проти Тунісу.

Команди вже визначилися зі стартовими складами.

Швеція: Нордфельдт, Лаґербільке, Ліндельоф, Г'єн, Ґудмундссон, Бернгардссон, Нюґрен, Карлстрьом, Аярі, Ісак, Дьокереш.

Туніс: Чамах, Абді, Талбі, Рекік, Валері, Бен Хміда, Меджбрі, Хедіра, Шкірі, Слімане, Саад.

Початок зустрічі запланований на 05:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що вчора, 14 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся перший матч 1-го туру групи F, в якому збірна Нідерландів розписала мирову із Японією.

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