Штутгарт відмовляється продавати свою зірку в Баварію: "шваби" відхилили чергову пропозицію

Баварія зробила пропозицію Штутгарту щодо трансферу нападника Ніка Вольтемаде, однак отримала відмову.

Про це повідомив портал Bayern & Germany.

Чемпіон Німеччини запропонував 40 мільйонів євро фіксованої суми плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів, але клуб 23-річного німця відхилив цю пропозицію на наступний день.

Крім того, генеральний директор Штутгарта продовжує відмовлятися від особистої зустрічі з представниками Баварії для обговорення трансферу.

Раніше з'явилася інформація, що мюнхенська Баварія вже досягла усної домовленості з 23-річним форвардом. Втім серйозною розбіжністю між клубами є сума трансферу.

У сезоні 2024/25 Вольтемаде зіграв 28 матчів у Бундеслізі і забив 12 м’ячів. Він також став найкращим бомбардиром молодіжного Євро-2025, де Німеччина у фіналі програла Англії.