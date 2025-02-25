Армінія з 3 Ліги Німеччини вибила Вердер у Кубку

Армінія Білефельд, яка виступає в 3 Лізі Німеччини, здобула мінімальну перемогу над Вердером у межах 1/4 фіналу Кубку країни.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь аутсайдера. Раніше до півфіналу вже кваліфікувалися Баєр та Штутгарт. Останній учасник 1/2 фіналу визначиться в поєдинку РБ Лейпциг – Вольфсбург.

Кубок Німеччини з футболу

Чвертьфінал, 25 лютого

Армінія Білефельд – Вердер 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 35 Верль, 2:0 – 41 автогол Малатіні, 2:1 – 56 Берк

Зауважимо, що Армінія продовжує боротьбу за вихід у Бундеслігу 2, наразі команда знаходиться на 4 місці в 3 Лізі Німеччини, відстаючи від лідера на 8 очок.

Вердер розташувався на 12 сходинці в Бундеслізі, програвши три поспіль матчі в чемпіонаті. За 23 тури "музиканти" заробили 30 очок.