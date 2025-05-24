Армінія та Штутгарт зіграють у фіналі Кубку Німеччини

У суботу, 24 травня, на "Олімпіаштадіоні", відбудеться фінальний матч Кубку Німеччини між Армінією та Штутгартом.

Стартовий свисток поєдинку заплановано на 21:00 за київським часом, а в прямому етері гру покаже онлайн-сервіс Megogo.

На шляху до фіналу переможець третьої Бундесліги здолав Фрайбург, Вердер та Баєр. Штутгарт виявився сильнішим за Ян Регенсбург, Аугсбург та РБ Лейпциг.

Підопічні Генесса завершили чемпіонат Німеччини на дев'ятому місці, тому перемога в турнірі має для команди принципове значення.

Зазначимо, що Армінія – лише третій в історії клуб, який зміг досягти фіналу, граючи в третьому за силою дивізіоні. Раніше це досягнення підкорювалось Уніону у 2001 році, Енергі в 1997-му та Герті II у 1993-му.

Раніше стали відомі призові для Армінії за вихід у фінал Кубку Німеччини.