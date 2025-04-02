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Армінія гарантувала собі кілька мільйонів євро призових виходом до фіналу Кубку Німеччини

Руслан Травкін — 2 квітня 2025, 13:31
Армінія гарантувала собі кілька мільйонів євро призових виходом до фіналу Кубку Німеччини
Гравці Армінії
Instagram arminiaofficial

Армінія за вихід до фіналу Кубку Німеччини сезону-2024/25 гарантувала собі 2,88 млн євро призових виплат.

Про це повідомляє Sport.de.

У разі перемоги сума зросте до 4,32 млн євро. Крім того, Армінія отримає близько 45 відсотків доходу від квитків з фінального матчу, який пройде на Олімпіаштадіоні в Берліні. Гра відбудеться 24 травня.

Нагадаємо, команда з Білефельда, яка грає в третій за силою лізі країни, сенсаційно в 1/2 фіналу здолала Баєр.

Інший фіналіст визначиться сьогодні, 2 квітня, у матчі між Штутгартом і Лейпцигом. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Армінія Баєр Кубок Німеччини

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