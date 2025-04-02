Армінія гарантувала собі кілька мільйонів євро призових виходом до фіналу Кубку Німеччини

Армінія за вихід до фіналу Кубку Німеччини сезону-2024/25 гарантувала собі 2,88 млн євро призових виплат.

Про це повідомляє Sport.de.

У разі перемоги сума зросте до 4,32 млн євро. Крім того, Армінія отримає близько 45 відсотків доходу від квитків з фінального матчу, який пройде на Олімпіаштадіоні в Берліні. Гра відбудеться 24 травня.

Нагадаємо, команда з Білефельда, яка грає в третій за силою лізі країни, сенсаційно в 1/2 фіналу здолала Баєр.

Інший фіналіст визначиться сьогодні, 2 квітня, у матчі між Штутгартом і Лейпцигом. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.