Вони були краще за нас, – Алонсо висловився про виліт Баєра з Кубку Німеччини

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо висловився про сенсаційну поразку команди в півфінальному матчі Кубку Німеччини проти Армінії.

Слова фахівця наводить пресслужба Бундесліги.

"Я повинен привітати суперників. Ми всі засмучені, але вони були краще за нас на полі. Минулого сезону нам частіше щастило, але зараз ситуація інакша. Ми не грали добре, ми не контролювали матч, нічого не працювало.

Ми дуже хотіли повернутись у фінал, але не змогли продемонструвати належний рівень", – розповів Алонсо.

Зазначимо, що Армінія вперше в історії вийшла до фіналу Кубку Німеччини там матиме нагоду виграти перший в історії серйозний трофей, не враховуючи титули нижчих дивізіонів.

В іншому матчі 1/2 фіналу зійдуться Штутгарт і Лейпциг. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Алонсо та низка інших наставників претендують на роботу в Реалі.