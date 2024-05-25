Золотий дубль: Баєр у меншості обіграв Кайзерслаутерн і здобув Кубок Німеччини

Баєр переміг друголіговий Кайзерслаутерн у фіналі Кубку Німеччини-2023/24.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 17-й хвилині забив Граніт Джака. Зазначимо, що кінець першого та весь другий тайм Баєр провів у меншості через вилучення Коссуну.

Кубок Німеччини

Фінал, 25 травня





Кайзерслаутерн — Баєр 0:1 (0:1)





Гол: Джака 17



Це другий Кубок Німеччини в історії Баєра. Цього сезону леверкузенці вперше у своїй історії виграли національний чемпіонат.



