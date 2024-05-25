Золотий дубль: Баєр у меншості обіграв Кайзерслаутерн і здобув Кубок Німеччини
Баєр переміг друголіговий Кайзерслаутерн у фіналі Кубку Німеччини-2023/24.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 17-й хвилині забив Граніт Джака. Зазначимо, що кінець першого та весь другий тайм Баєр провів у меншості через вилучення Коссуну.
Кубок Німеччини
Фінал, 25 травня
Кайзерслаутерн — Баєр 0:1 (0:1)
Гол: Джака 17
Це другий Кубок Німеччини в історії Баєра. Цього сезону леверкузенці вперше у своїй історії виграли національний чемпіонат.
Відтак команда Хабі Алонсо стала володарем золотого дублю, хоча мала шанси на требл — у фіналі Ліги Європи сталася розгромна поразка від Аталанти, яка обірвала історичну переможну серію.