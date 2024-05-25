Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Золотий дубль: Баєр у меншості обіграв Кайзерслаутерн і здобув Кубок Німеччини

Игорь Чернявский — 25 травня, 23:06
Золотий дубль: Баєр у меншості обіграв Кайзерслаутерн і здобув Кубок Німеччини

Баєр переміг друголіговий Кайзерслаутерн у фіналі Кубку Німеччини-2023/24.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 17-й хвилині забив Граніт Джака. Зазначимо, що кінець першого та весь другий тайм Баєр провів у меншості через вилучення Коссуну.

Кубок Німеччини
Фінал, 25 травня

Кайзерслаутерн — Баєр 0:1 (0:1)

Гол: Джака 17

Це другий Кубок Німеччини в історії Баєра. Цього сезону леверкузенці вперше у своїй історії виграли національний чемпіонат.

Відтак команда Хабі Алонсо стала володарем золотого дублю, хоча мала шанси на требл — у фіналі Ліги Європи сталася розгромна поразка від Аталанти, яка обірвала історичну переможну серію.

Кайзерслаутерн Кубок Німеччини Баєр Леверкузен

Баєр Леверкузен

Малиновський привітав Аталанту з перемогою в Лізі Європи
Лукман став найкращим гравцем фіналу ЛЄ
Гасперіні: Перемоги над такими командами, як Баєр, додають блиску
Аталанта — Баєр 3:0: огляд фіналу Ліги Європи
Хабі Алонсо: Не хотіли зраджувати своєму стилю

Останні новини