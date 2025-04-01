Фіналіст із третьої ліги! Армінія сенсаційно здолала Байєр у півфіналі Кубку Німеччини

Сьогодні, 1 квітня, відбувся матч 1/2 фіналу Кубку Німеччини, в якому зійшлися Армінія та Баєр.

Поєдинок завершився перемогою господарів 2:1.

Хоч гра й проходила в Білефельді чинний чемпіон і володар Кубку Німеччини вважався фаворитом.

Колектив Алонсо довів це, забивши першим. На 17 хвилині центрбек Йонатан Та відкрив рахунок. Ще до перерви господарі не тільки відігралися, а й вийшли вперед.

Другий тайм "фармацевти" грали краще, але не можна сказати, що вони сильно переважали четверту команду Ліги 3. Армінія зуміла втримати перемогу.

Футбол – Кубок Німеччини-2024/25

1/2 фіналу, 1 квітня

Армінія – Баєр 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – Та (17), 1:1 – Вьорль (20), 2:1 – Гросер (45+3)

Нагадаємо, завтра в іншому матчі 1/2 фіналу зійдуться Штутгарт і Лейпциг.