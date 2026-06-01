Клуб Бундесліги продовжив контракт з лідером нападу, який зіграє на ЧС-2026
Деніз Ундав
Штутгарт продовжив контракт з лідером нападу команди Денізом Ундавом.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу..
Новий контракт розрахований до літа 2029 з опцією продовження ще на сезон.
Ундав перебрався до складу "швабів" з Брайтона у 2023 році, де спочатку виступав на правах оренди, а згодом німці викупили його контракт.
Минулого сезону Деніз провів 46 матчів за клуб у всіх турнірах. Форвард забив у них 25 голів та віддав 14 результативних передач.
Ундав також увійшов до заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу-2026.