Клуб Бундесліги продовжив контракт з лідером нападу, який зіграє на ЧС-2026

Штутгарт продовжив контракт з лідером нападу команди Денізом Ундавом.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу..

Новий контракт розрахований до літа 2029 з опцією продовження ще на сезон.

Ундав перебрався до складу "швабів" з Брайтона у 2023 році, де спочатку виступав на правах оренди, а згодом німці викупили його контракт.

Минулого сезону Деніз провів 46 матчів за клуб у всіх турнірах. Форвард забив у них 25 голів та віддав 14 результативних передач.

Ундав також увійшов до заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу-2026.