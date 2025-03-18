Шпигуни Путіна передавали секретну інформацію через коментарі під відео Роналду на YouTube

Шпигуни Володимира Путіна знайшли нестандартний спосіб передавати закодовані повідомлення до Москви – вони використовували коментарі під відео з Кріштіану Роналду на YouTube.

Британське видання The Sun розповіло шокуючі деталі неймовірно складної схеми.

Подружжя з німецького міста Марбург, що виглядало як звичайна сімейна пара, було засуджене за шпигунство на користь Росії. Андреас і Хайдрун Аншлаг мали австрійські паспорти, які виявилися фальшивими, та видавали себе за вихідців із Південної Америки. Андреас працював інженером, а Хайдрун займалася домом і виховувала доньку, яка навіть не підозрювала про справжню діяльність батьків.

Протягом 23 років це подружжя отримувало близько 80 тисяч фунтів на рік за збір і передачу секретної інформації Радянському Союзу, а потім Росії. Вони працювали ще до падіння Берлінського муру в 1989 році, передаючи дані про НАТО, ЄС та ООН. Для цього використовували "мертві поштові скриньки" та USB-накопичувачі, які залишали у схованках.

Однак із розвитком інтернету шпигуни знайшли новий спосіб комунікації – YouToube. Вони створили акаунт @Aplenkuh1 ("Альпійська корова 1"), а російська розвідка завела акаунт @crsitanofootballer. У коментарях під відео з виступами Роналду вони обмінювалися прихованими повідомленнями.

Наприклад, Аншлаги писали: "Це дуже гарне відео, а пісня теж чудова". Акаунт російської розвідки відповідав: "Він бігає і грає, як диявол".

Як з’ясували німецькі слідчі, у цих фразах ховалася система пунктуації, яка перетворювалася на цифри і використовувалася для дешифрування повідомлень. Це було цифровим аналогом радіопередач для шпигунів, які Росія використовувала десятиліттями.

У жовтні 2011 року спецслужби Німеччини провели операцію, внаслідок якої шпигунів викрили. На момент арешту Хайдрун приймала закодоване повідомлення через передавач у домашньому кабінеті, і коли до кімнати увірвалися спецпризначенці, вона впала зі стільця від шоку.

У 2013 році суд засудив Андреаса до 6,5 років ув’язнення, а Хайдрун – до 5,5 років. Однак уже у 2015 році обох шпигунів звільнили і депортували до Росії.

Раніше повідомлялося, що у Польщі за шпигунство засудили російського хокеїста.