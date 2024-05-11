Не вгадав зі стартовим складом: Шовковський прокоментував поразку в "Класичному"

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський помилився при виборі стартового складу на матч 28 туру чемпіонату України проти Шахтаря.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції. Його слова цитує офіційний сайт Динамо.

«Не знаю, вгадав я чи ні, але результату, на жаль, немає, тому можна сказати, що не вгадав. Але не було б пенальті чи поставили би штрафний на Буяльському, можливо, була б інша гра. При цьому ми розуміли, що Шахтар – хороша команда, грає в атакувальний футбол, і нам треба готуватися грати не лише вперед, але й вибудовувати свою гру в обороні.

Прикро програвати саме такі матчі, де доля зустрічі вирішується завдяки пенальті, до того ж сумнівного. Було кілька суперечливих моментів, той же фол на Буяльському, але маємо те що маємо. На жаль, ми не дорахувалися багатьох очок у першій частині чемпіонату», – сказав Шовковський.