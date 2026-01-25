Українська правда
Шовковський показав, чим займається після звільнення з Динамо

Софія Кулай — 25 січня 2026, 09:56
Відомий наставник Олександр Шовковський продовжує насолоджуватись позафутбольним життям, яке показує у своїх соцмережах.

Колишній головний тренер київського Динамо поділився відео з відвідин оленячого парку "На Рогах", куди приїхав у компанії своєї коханої дружини.

"Чудовий день...У чудовому місті...З чудовими людьми…", – підписав коротко відео Шовковський.

Легенда українського футболу прийшов до тваринок не з порожніми руками.

Нагадаємо, що Динамо звільнило Шовковського наприкінці листопада 2025 року. Сталось це після поразки від кіпрської Омонії у Лізі конференцій (0:2). СаШо привів киян до чемпіонства УПЛ у сезоні-2024/25.

Була інформація, що Шовковський не поспішає повертатись до тренерської роботи, взявши паузу у кар'єрі. Водночас журналіст Ігор Циганик повідомляв, що спеціаліст залишиться працювати у структурі київського Динамо.

Наступником Шовковського у столичному гранді став екскоуч юнацької команди киян U-19 Ігор Костюк.

