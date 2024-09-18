Шовковський: Ми були готові до Ворскли

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його підопічні попри непростий графік підійшли в тонусі до гри з Ворсклою у перенесеному 4 турі УПЛ.

Цитує Шовковського пресслужба клубу.

"Стосовно гри: ми увійшли в непростий графік, будемо грати через два дні на третій, через три дні на четвертий. Додаються матчі Ліги Європи з "цікавою" вимушеною логістикою завдячуючи нашим сусідам з-за "поребрика». Але маємо те, що маємо… Готуємося. У нас є чудова можливість здійснювати ротацію, що ми зробили сьогодні і плануємо робити надалі для того, аби по-перше, всі гравці були в тонусі, всі були готові вийти на футбольне поле, а по-друге, у гравців була можливість відпочивати й готуватися до матчів", – зазначив тренер.

Наставник киян виділив вмотивованість гравців Ворскли, які щільно захищалися у першому таймі та були близькі до нічиєї наприкінці гри.

"Матч міг завершитися нічиєю? Безумовно, завжди хочеться забивати другий м’яч, третій, п’ятий, десятий… Але на футбольне поле виходять дві команди, і кожна з них намагається щось протиставити іншій. У першому таймі Ворскла вдесятьох оборонялася дуже щільними редутами, майже не даючи нам можливості приймати м’яч між лініями. Дуже щільно, дуже агресивно. Ми були готові до цього. Я перед грою казав, що на сьогодні є моменти, які мають у першу чергу фундаментально вирівнювати команди перед початком гри – це мотивація, зарядженість на боротьбу, вміння відокремлювати емоції і працювати на результат команди. У цьому плані хочу навести приклад. Можливо, ви це бачите, можливо – ні: як змінився Шапаренко. Це його індивідуальність, і я чудово розумію, що він такий сам по собі. Але нам вдалося достукатися до нього, щоб він спрямовував свої емоції винятково на те, щоб бути ефективнішим для команди та для своїх індивідуальних дій. Усі команди, виходячи на матч проти Динамо Київ, намагаються грати максимально мотивованими. З різних причин", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Ворсклою київське Динамо стало лідером турнірної таблиці УПЛ.