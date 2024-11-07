Шовковський: Ференцварош має свій стиль

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що Ференцварош при новому тренерові Паскалю Янсену намагається грати у свою гра та має свій стиль.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Поради від Сергія Реброва? Протягом останніх шести років Ференцварош постійно посідає перші місця у чемпіонаті, постійно грає на високому рівні. Минулого сезону були певні досягнення у вигляді великої різниці забитих і пропущених м’ячів. Тренер, який здобув останню перемогу у чемпіонаті, на жаль, прийняв рішення поїхати до країни, як зараз воює проти нас.

Новий тренер з Нідерландів (Паскаль Янсен – прим), при ньому команда показує непогану гру, намагається володіти м’ячем та мало пропускає, за винятком минулої гри з Дебреценом, який завершився унічию 2:2. Ференцварош з будь-яким суперником намагається грати у свою гру, має свій стиль. Ми це намагалися донести до наших гравців. Тому, вважаю, завтра буде дуже цікава, безкомпромісна боротьба", – розповів Шовковський.