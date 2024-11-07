Шовковський: Ференцварош має свій стиль
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що Ференцварош при новому тренерові Паскалю Янсену намагається грати у свою гра та має свій стиль.
Цитує тренера пресслужба клубу.
"Поради від Сергія Реброва? Протягом останніх шести років Ференцварош постійно посідає перші місця у чемпіонаті, постійно грає на високому рівні. Минулого сезону були певні досягнення у вигляді великої різниці забитих і пропущених м’ячів. Тренер, який здобув останню перемогу у чемпіонаті, на жаль, прийняв рішення поїхати до країни, як зараз воює проти нас.
Новий тренер з Нідерландів (Паскаль Янсен – прим), при ньому команда показує непогану гру, намагається володіти м’ячем та мало пропускає, за винятком минулої гри з Дебреценом, який завершився унічию 2:2. Ференцварош з будь-яким суперником намагається грати у свою гру, має свій стиль. Ми це намагалися донести до наших гравців. Тому, вважаю, завтра буде дуже цікава, безкомпромісна боротьба", – розповів Шовковський.
Матч проти Ференцвароша відбудеться сьогодні, 7 листопада. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.
У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.