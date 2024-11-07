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Шовковський: Ференцварош має свій стиль

Олександр Булава — 7 листопада 2024, 00:25
Шовковський: Ференцварош має свій стиль
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що Ференцварош при новому тренерові Паскалю Янсену намагається грати у свою гра та має свій стиль.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Поради від Сергія Реброва? Протягом останніх шести років Ференцварош постійно посідає перші місця у чемпіонаті, постійно грає на високому рівні. Минулого сезону були певні досягнення у вигляді великої різниці забитих і пропущених м’ячів. Тренер, який здобув останню перемогу у чемпіонаті, на жаль, прийняв рішення поїхати до країни, як зараз воює проти нас.

Новий тренер з Нідерландів (Паскаль Янсен – прим), при ньому команда показує непогану гру, намагається володіти м’ячем та мало пропускає, за винятком минулої гри з Дебреценом, який завершився унічию 2:2. Ференцварош з будь-яким суперником намагається грати у свою гру, має свій стиль. Ми це намагалися донести до наших гравців. Тому, вважаю, завтра буде дуже цікава, безкомпромісна боротьба", – розповів Шовковський.

Матч проти Ференцвароша відбудеться сьогодні, 7 листопада. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.

Динамо Київ Ференцварош Олександр Шовковський Ліга Європи-2024/25

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