Борнмут за рекордну суму підписав 20-річного гравця збірної Угорщини

Англійський Борнмут оголосив про підписання центрального півзахисника Алекса Тота з угорського Ференцвароша.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угорський хавбек підписав з "вишнями" контракт до літа 2031 року. Згідно з даними порталу Transfermarkt, Борнмут заплатив Ференцварошу 12 мільйонів євро плюс бонуси. Ця сума є рекордною для чемпіонату Угорщини, оскільки раніше жоден угорський футболіст, який виступає на національному рівні, ніколи не продавався за такі гроші.

"Це неймовірні відчуття – бути частиною цього клубу, і я з нетерпінням чекаю на великі досягнення.

Коли я дізнався про інтерес з боку "Борнмута", був дуже щасливий і схвильований, адже це хороший клуб з Прем'єр-ліги – найкращої та найсильнішої ліги у світі", – цитує Тота пресслужба Борнмута.

За головну команду Ференцвароша Тот зіграв 60 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 15 асистів.

20-річний півзахисник регулярно викликається до збірної Угорщини. На рахунку Алекса 9 поєдинків за "триколірних".

Раніше повідомлялося, що Борнмут зацікавлений у підписанні захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. "Вишні" пропонують за українця 4 мільйони євро та 20 мільйонів бонусами.