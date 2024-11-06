Динамо Київ – Ференцварош: пряма трансляція матчу Ліги Європи – LIVE

Київське Динамо зіграє з угорським Ференцварошем у 4 раунді основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться в четвер, 7 листопада, на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок – о 22:00 за Києвом.

Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Після трьох ігор підопічні Олександра Шовковського мають 0 залікових очок в активі. Ференцварош здобув одну перемогу та розташувався на 23 позиції турнірної таблиці.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Олександра Шовковського з коефіцієнтом 2,39. На нічию дають 3,35, а успіх Ференцвароша оцінюється у 3,10.

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ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

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