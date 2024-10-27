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Шовковський пояснив відсутність Шапаренка в матчі з Шахтарем

Олександр Булава — 27 жовтня, 21:12
Шовковський пояснив відсутність Шапаренка в матчі з Шахтарем
Микола Шапаренко
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, що півзахисник киян Микола Шапаренко травмувався перед матчем із Шахтарем в 11 турі чемпіонату України.

Про це тренер розповів на післяматчевій пресконференції.

"Під час підготовки до гри Шапаренко був у стартовому складі, але сьогодні, на жаль, отримав травму і йому наклали три шви.

Я не хочу вдаватися до деталей травми, але ми дуже хотіли, щоб він був, але Микола фізично не міг грати", – розповів Шовковський.

Нагадаємо, зустріч завершилась внічию – 1:1. На 48-й хвилині донецький клуб зумів дотиснути своїх опонентів, заштовхавши м'яч у ворота. Артем Бондаренко став автором голу. Під завісу гри Олександр Караваєв своїм точним пострілом відновив паритет та врятував Динамо від поразки.

Після 10 турів УПЛ "біло-сині" посідають ндругу сходинку в турнірній таблиці чемпіонів із 25 балами в активі, "гірники" йдуть 4-ми, набравши 19 очок.

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Микола Шапаренко

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