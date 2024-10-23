Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем з Ромою

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі проти Роми у Лізі Європи.

Цитує тренера пресслужба киян.

"Ви про все дізнаєтеся, коли побачите склад на гру. З тих, хто точне не зіграє – це Андрій Ярмоленко, якого ми всі сьогодні привітали з 35-м днем народження, але через ушкодження він вимушений був залишитися в Києві, також нам не допоможуть Олександр Піхальонок, Володимир Шепелєв та Браян Себальйос", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, через пошкодження Ярмоленко пропустив матч проти Гоффенгайма в Лізі Європи (3 жовтня), але вже через три дні взяв участь у поєдинку чемпіонату України з Кривбасом. Після гри стало відомо, що в Андрія стався рецидив, через що він не допоможе збірній Україні в Лізі націй.

Матч Рома – Динамо відбудеться в четвер, 24 жовтня, початок – о 19:45 за Києвом. Наразі у Роми 1 очко у двох матчах Ліги Європи і 27 місце у турнірній таблиці. Динамо з 0 балів йде 35-м.