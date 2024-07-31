Шовковський мусить зіграти на факторі психології. На що ставити в матчі Партизан — Динамо

Київське Динамо завітало у Белград на матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником українського клубу буде місцевий Партизан. Результат першої зустрічі та висновки з перемоги "біло-синіх" наштовхують на позитивну хвилю. Та суперника недооцінювати не варто ніколи. На що ж варто звернути увагу тим шанувальникам футболу, які розглядають спорт №1 крізь призму не тільки перегляду матчів, а й інвестицій?

На думку бейтингового оператора Favbet, інтригуючих пропозицій удосталь. Представлені нижче спостереження зможуть зацікавити найвимогливіших любителів азарту. На матч середи, за підсумками якого Динамо може потрапити у третій раунд кваліфікації найбільш престижного єврокубка, Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Домашній Партизан — не солодка булочка

Не варто забувати, що "трунарі" традиційно небезпечні саме на своєму полі. Це підтверджують і показники Партизана в матчах ЛЧ. У 7 останніх домашніх іграх у головному єврокубку клуб з Белграда здобув 5 вікторій за 1 мирової. Крім того, на цьому відрізку серби незмінно забивали, а за підсумками 5 ігор — більш як 1 м’яч. Цього разу Партизан здаватися теж не буде, незважаючи на рахунок першої зустрічі. Й тут саме час врахувати невтішну для віцечемпіона України статистику. Справа в тім, що Динамо в останні роки суттєво погіршило свої показники. Зокрема, і в гостьових матчах у Лізі чемпіонів. Так, на виїзді в цьому турнірі кияни не перемагали в основний час у останніх 9 зустрічах (+0=2-7).

ФК Динамо Київ

Проте наведені вище тези та факти вказані з однією метою — не варто сподіватися саме на легку прогулянку. Партизан поступився Динамо в Польщі за всіма критеріями успішної гри. В другому матчі кияни можуть дозволити собі зіграти вже за рахунком, не рвучи жили, й на якомусь етапі зберігаючи свіжість для майбутніх матчів, але — знову з позиції сили. Тренерському штабу знову треба нагадати й про те, чому Партизан червоною ганчіркою залишається й після першої гри. Варто зазначити й те, що глядачі бачили не більш як три голи в 10 із попередніх 11 матчів Динамо у ЛЧ. Саме тому відносно помірний "низ" вкупі з прийнятним для Києва підсумком виглядає перспективним і надійним вибором.

Ставка: Х2+ТМ (4,5) за 1,52 у БК Фавбет

Фактор перших 45 хвилин

Жодних сумнівів бути не може — господарі докладуть зусиль, щоб показати, що вони вміють грати у футбол, після ганебного результату першої гри, вже з перших хвилин. І тут треба розуміти, що максимально активний підхід "могильників" гостей цілком влаштовує з точки зору тактичних міркувань.

"Біло-сині" опиняться у своїй стихії. Кияни матимуть безліч вільних коридорів та простору загалом, але й точно будуть притримувати м'яча на власній половині, щоб збити темп та "вбити" дорогоцінний час, наближаючи свою загальну перемогу. А вже йти вперед український колектив точно буде лише за тих умов, коли це буде максимально "вірнякова" забаганка. Саме тому в першій половині від обох команд загалом чекати підвищеної активності в атаці не варто — спроби одних будуть гаситися іншими, а ті, кого рахунок і так влаштовує, переходити центр поля будуть частіше "ліниво". Отут і є сенс зіграти на подачах з корнерів, а точніше — на показникові "меншості". Згадаємо, що в першій зустрічі навіть за 4 голів у перші 45 хвилин, на двох команди подали з кута поля лише тричі. Крім того, в усіх особистих зустрічах команди подавали з корнерів у першій половині ігор не більш як навіть 4 рази.

Ставка: Кутові у 1-му таймі: ТМ (5) за 1,53

Сценарій, який напрошується

Ще один вірогідний варіант розвитку подій продиктований непереконливою грою в захисті обох команд. Так-так, це стосується, як розгромленого Партизана, так і Динамо, про що ми за підсумками першої гри говорили.

ФК Динамо Київ

Тут саме час згадати й ще один важливий факт. "Біло-сині" неодмінно пропускали у кожній з 14 попередніх ігор у ЛЧ у гостях. Не віриться, що й цього разу кияни зможуть покинути поле "сухими".

Ставка: Обидві заб'ють за 1,56