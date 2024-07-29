Партизан — Динамо: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
31 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на Стадіоні Партизан у Белграді, Сербія. Початок — о 21:00 за київським часом.
Зазначимо, що у першому поєдинку український клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 6:2. У третьому етапі кваліфікації переможець цієї пари зустрінеться із шотландським Рейнджерсом.
Динамо Київ
Динамо завершило минулий сезон Української Прем'єр-ліги на другому місці, поступившись Шахтарю двома очками, тож потрапило у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Востаннє їм вдавалося пройти кваліфікацію ЛЧ ще у 2020-му році, коли команду очолив Мірча Луческу. Щоправда, тоді Динамо стартувало з третього відбіркового раунду, а не другого.
Команда Олександра Шовковського готувалася до нового сезону на навчально-тренувальних зборах в Австрії, де провела п'ять контрольних матчів. Спочатку зіграла внічию з німецькими Падерборном (0:0) та Шальке (2:2), потім перемогла данський Брондбю (4:0) та південноафриканський Мамелоді Сандаунс (1:0), а в завершальному спарингу поступилася німецькому Уніону з Берліна (2:3).
Партизан
Сербські "могильники" з Белграда також стали віцечемпіонами своєї країни, відставши на сім очок від Црвени Звезди. Останній раз Партизан вигравав чемпіонський титул ще в сезоні-2016/17. Востаннє команда грала на груповому етапі єврокубка в сезоні-2022/23 в Лізі конференцій. Там Партизан вийшов в 1/16 фіналу, де поступився Шерифу.
Під час підготовки до сезону Партизан їздив до Москви на турнір під назвою "Братський кубок, де грав із російськими клубами. Та й сербські уболівальники неодноразово висловлювали свою прихильність до Росії та Володимира Путіна. Тож мотивація футболістів Динамо буде зашкалювати.
Історія зустрічей
Протистояння між Динамо та Партизаном налічує вже 5 поєдинків. Вперше команди перетиналися в 1976 році, коли Динамо спочатку здобуло гостьову перемогу з рахунком 2:0, а згодом розгромило сербів вдома — 3:0.
Наступного разу вони грали між собою у 2017-му на груповому етапі Ліги Європи. Тоді кияни здобули вольову перемогу на виїзді 3:2, поступаючись у першому таймі 0:2, а вдома забили аж чотири м'ячі, пропустивши у відповідь лише один.
Востаннє Динамо грало проти Партизана тиждень тому, у першому матчі другого етапу кваліфікації Ліги Чемпіонів. Той поєдинок завершився розгромною перемогою 6:2.
Де дивитися
Дивитися матч Динамо — Партизан онлайн в Україні можна буде на телеканалі 2+2. Також поєдинок транслюватиметься на Динамо TV, офіційному Youtube-каналі "біло-синіх" та "FootballHub", і на Київстар ТБ.
Орієнтовні склади
Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.
Партизан: Йованович — Филипович, Антич, Муякич, Маркович, Захид, Арриага, Трифунович, Николич, Калулу, Салданья.
Факти і цифри
- Київське Динамо виграло в усіх матчах проти сербського Партизана (5 перемог);
- Найкращим бомбардиром протистояння є Жуніор Мораєс, який за два матчі відзначився 5 разів та віддав 1 асист;
- Динамо дорожче за Партизан у понад 2 рази (79,40 проти 37,15 мільйонів євро);
- Найдорожчими гравцями у складі обох команд є нападники (Ванат — 10 мільйонів євро, Салданья — 8 млн);
- У складі киян значно більше збірників, ніж у сербського клубу (12 проти 5 у національній збірній та 23 проти 7 у молодіжних);
- В Динамо більш ніж втричі менше легіонерів у складі, порівняно з Партизаном (5 проти 16);
- Склад киян значно молодший за суперників із Сербії (23,8 проти 25,1);
- Матч між цими командами пройде за порожніх трибун;
- Наступним суперником переможця цієї пари у кваліфікації ЛЧ стане Рейнджерс.
Прогноз Чемпіона
- 3:0 — перемога Динамо.
Коефіцієнти від Фавбет
- Перемога Динамо — 1,77;
- Нічия — 3,85;
- Перемога Партизана — 4,45.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.