Партизан — Динамо: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

31 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на Стадіоні Партизан у Белграді, Сербія. Початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що у першому поєдинку український клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 6:2. У третьому етапі кваліфікації переможець цієї пари зустрінеться із шотландським Рейнджерсом.

Динамо Київ

Динамо завершило минулий сезон Української Прем'єр-ліги на другому місці, поступившись Шахтарю двома очками, тож потрапило у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Востаннє їм вдавалося пройти кваліфікацію ЛЧ ще у 2020-му році, коли команду очолив Мірча Луческу. Щоправда, тоді Динамо стартувало з третього відбіркового раунду, а не другого.

Команда Олександра Шовковського готувалася до нового сезону на навчально-тренувальних зборах в Австрії, де провела п'ять контрольних матчів. Спочатку зіграла внічию з німецькими Падерборном (0:0) та Шальке (2:2), потім перемогла данський Брондбю (4:0) та південноафриканський Мамелоді Сандаунс (1:0), а в завершальному спарингу поступилася німецькому Уніону з Берліна (2:3).

У літнє міжсезоння кияни підписали лідерів Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського та Максима Брагару з Чорноморця, а також орендували колумбійця Браяна Себальоса з бразильської Форталези. Серед втрат перед матчем проти Партизана є Брагару та Рубчинський, які поїхали на Олімпійські ігри, а також Олександр Тимчик, що пропустив перший матч через пошкодження.

Партизан

Сербські "могильники" з Белграда також стали віцечемпіонами своєї країни, відставши на сім очок від Црвени Звезди. Останній раз Партизан вигравав чемпіонський титул ще в сезоні-2016/17. Востаннє команда грала на груповому етапі єврокубка в сезоні-2022/23 в Лізі конференцій. Там Партизан вийшов в 1/16 фіналу, де поступився Шерифу.

Під час підготовки до сезону Партизан їздив до Москви на турнір під назвою "Братський кубок, де грав із російськими клубами. Та й сербські уболівальники неодноразово висловлювали свою прихильність до Росії та Володимира Путіна. Тож мотивація футболістів Динамо буде зашкалювати.

У місцевому чемпіонаті сербський клуб зіграв уже 2 матчі, спершу здобув . Зазначимо, що поєдинок у Белграді пройде за порожніх трибун. мінімальну перемогу над Напредаком (1:0) , а потім розгромив Єдінство (4:0)

Історія зустрічей

Протистояння між Динамо та Партизаном налічує вже 5 поєдинків. Вперше команди перетиналися в 1976 році, коли Динамо спочатку здобуло гостьову перемогу з рахунком 2:0, а згодом розгромило сербів вдома — 3:0.

Наступного разу вони грали між собою у 2017-му на груповому етапі Ліги Європи. Тоді кияни здобули вольову перемогу на виїзді 3:2, поступаючись у першому таймі 0:2, а вдома забили аж чотири м'ячі, пропустивши у відповідь лише один.

Востаннє Динамо грало проти Партизана тиждень тому, у першому матчі другого етапу кваліфікації Ліги Чемпіонів. Той поєдинок завершився розгромною перемогою 6:2.

Де дивитися

Дивитися матч Динамо — Партизан онлайн в Україні можна буде на телеканалі 2+2. Також поєдинок транслюватиметься на Динамо TV, офіційному Youtube-каналі "біло-синіх" та "FootballHub", і на Київстар ТБ.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Партизан: Йованович — Филипович, Антич, Муякич, Маркович, Захид, Арриага, Трифунович, Николич, Калулу, Салданья.

Факти і цифри

Київське Динамо виграло в усіх матчах проти сербського Партизана (5 перемог);

Найкращим бомбардиром протистояння є Жуніор Мораєс, який за два матчі відзначився 5 разів та віддав 1 асист;

Динамо дорожче за Партизан у понад 2 рази (79,40 проти 37,15 мільйонів євро);

Найдорожчими гравцями у складі обох команд є нападники (Ванат — 10 мільйонів євро, Салданья — 8 млн);

У складі киян значно більше збірників, ніж у сербського клубу (12 проти 5 у національній збірній та 23 проти 7 у молодіжних);

В Динамо більш ніж втричі менше легіонерів у складі, порівняно з Партизаном (5 проти 16);

Склад киян значно молодший за суперників із Сербії (23,8 проти 25,1);

Матч між цими командами пройде за порожніх трибун;

Наступним суперником переможця цієї пари у кваліфікації ЛЧ стане Рейнджерс.

Прогноз Чемпіона

3:0 — перемога Динамо.

Перемога Динамо — 1,77;

Нічия — 3,85;

Перемога Партизана — 4,45.

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