Форвард Роми може продовжити кар'єру в Емполі

Нападник Роми Елдор Шомуродов покине римський клуб під час зимового трансферного вікна.

За інформацією авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, форвард може продовжити кар'єру в Емполі.

Емполі збирається підписати 29-річного узбецького форварда через травму свого основного центрального нападника П’єтро Пеллегрі.

Раніше повідомлялося, що Шомуродов цікавий кільком клубам із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні гравець взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, відзначився двома голами та віддав одну результативну передачу.