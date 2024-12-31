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Форвард Роми може продовжити кар'єру в Емполі

Олексій Мурзак — 31 грудня 2024, 18:11
Форвард Роми може продовжити кар'єру в Емполі
Елдор Шомуродов
AFP

Нападник Роми Елдор Шомуродов покине римський клуб під час зимового трансферного вікна.

За інформацією авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, форвард може продовжити кар'єру в Емполі.

Емполі збирається підписати 29-річного узбецького форварда через травму свого основного центрального нападника П’єтро Пеллегрі.

Раніше повідомлялося, що Шомуродов цікавий кільком клубам із Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні гравець взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, відзначився двома голами та віддав одну результативну передачу.

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Шомуродов

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