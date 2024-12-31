Форвард Роми може продовжити кар'єру в Емполі
Елдор Шомуродов
AFP
Нападник Роми Елдор Шомуродов покине римський клуб під час зимового трансферного вікна.
За інформацією авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, форвард може продовжити кар'єру в Емполі.
Емполі збирається підписати 29-річного узбецького форварда через травму свого основного центрального нападника П’єтро Пеллегрі.
Раніше повідомлялося, що Шомуродов цікавий кільком клубам із Саудівської Аравії.
У нинішньому сезоні гравець взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, відзначився двома голами та віддав одну результативну передачу.