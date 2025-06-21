У Ромі пояснили, чому вирішили продати конкурента Довбика по нападу

Колишній тренер Роми Клаудіо Раньєрі, який перейшов на посаду одного з радників клубу, підтвердив, що до кінця червня римлянам потрібно заробити 10 мільйонів євро, щоб вкластися у норми фінансового моніторингу УЄФА.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше клуб уже сплачував штрафи за порушення правил УЄФА.

"У нас є показники, які ми маємо виконати до 30 червня. Нам трохи не вистачає, щоб усе було в порядку з цифрами, проте ми продовжуємо роботу. Сподіваюся, ця історія закінчиться зараз і далі у нас буде фінансова свобода", – сказав Раньєрі.

За інформацією ЗМІ, Рома близька до продажу в Туреччину форварда Ельдора Шомуродова, який був конкурентом Артема Довбика. Цей трансфер має принести клубу близько 11-12 мільйонів євро.