Конкурент Довбика в Ромі може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії
Елдор Шомуродов
AFP
Центральний нападник Роми Елдор Шомуродов цікавий кільком клубам із Саудівської Аравії.
Про це інформує Еuro-football.
Низка саудівських клубів має намір запросити 29-річного Шомуродова в зимове трансферне вікно. Крім того, інтерес до форварда проявляють декілька команд другої половини таблиці чемпіонату Італії.
Водночас Рома не проти віддати гравця в оренду.
Раніше з'являлася інформація, що головною причиною майбутнього відходу Шомуродова є рівень гри футболіста збірної Узбекистану, що не влаштовує клуб і змушує тренерський штаб використовувати українського нападника Артема Довбика щохвилини.
У нинішньому сезоні Шомуродов взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, відзначився двома голами та віддав одну результативну передачу.