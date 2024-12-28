Конкурент Довбика в Ромі може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Центральний нападник Роми Елдор Шомуродов цікавий кільком клубам із Саудівської Аравії.

Про це інформує Еuro-football.

Низка саудівських клубів має намір запросити 29-річного Шомуродова в зимове трансферне вікно. Крім того, інтерес до форварда проявляють декілька команд другої половини таблиці чемпіонату Італії.

Водночас Рома не проти віддати гравця в оренду.

Раніше з'являлася інформація, що головною причиною майбутнього відходу Шомуродова є рівень гри футболіста збірної Узбекистану, що не влаштовує клуб і змушує тренерський штаб використовувати українського нападника Артема Довбика щохвилини.

У нинішньому сезоні Шомуродов взяв участь у 12 матчах у всіх турнірах, відзначився двома голами та віддав одну результативну передачу.