Ще один форвард Роми перебуває за крок до переходу в турецький клуб

Форвард Роми та збірної Узбекистану Елдор Шомуродов близький до переходу в турецький клуб Істанбул Башекшехір.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, трансфер нападника перебуває на фінальній стадії. Турецький клуб запропонував гравцю контракт на 3 сезони.

Потенційна сума переходу не розголошується, портал Transfermarkt оцінює форварда в 5 млн євро.

У сезоні-2024/2025 Шомуродов провів 37 матчів за Рому в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Рома може придбати форварда Дженоа Альберта Гудмундссона на зміну узбецькому футболісту.

Також напередодні Рома віддала в оренду до Бешикташа англійського нападника Теммі Абрахама.