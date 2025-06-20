Конкурент Довбика в Ромі може перейти в турецький клуб

Форвард Роми та збірної Узбекистану Елдор Шомуродов близький до переходу в турецький клуб Істанбул Башекшехір.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Конкурент Артема Довбика в нападі римського клубу отримав пропозицію про контракт до 2028 року. Чинна угода узбека з Ромою розрахована до літа 2026-го.

Потенційна сума переходу не розголошується, портал Transfermarkt оцінює форварда в 5 млн євро.

У сезоні-2024/2025 Шомуродов провів 37 матчів за Рому в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Рома може придбати форварда Дженоа Альберта Гудмундссона на зміну узбецькому футболісту.