Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Конкурент Довбика в Ромі може перейти в турецький клуб

Станіслав Лисак — 20 червня 2025, 09:12
Конкурент Довбика в Ромі може перейти в турецький клуб

Форвард Роми та збірної Узбекистану Елдор Шомуродов близький до переходу в турецький клуб Істанбул Башекшехір.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Конкурент Артема Довбика в нападі римського клубу отримав пропозицію про контракт до 2028 року. Чинна угода узбека з Ромою розрахована до літа 2026-го.

Потенційна сума переходу не розголошується, портал Transfermarkt оцінює форварда в 5 млн євро.

У сезоні-2024/2025 Шомуродов провів 37 матчів за Рому в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Рома може придбати форварда Дженоа Альберта Гудмундссона на зміну узбецькому футболісту.

Рома Футбольні трансфери Шомуродов

Рома

Хавбек збірної Аргентини влітку покине Рому
Рома визначилась із новим спортивним директором
Раньєрі: Власники планують вивести Рому на інший рівень
Рома звільнила спортивного директора
Рома працює над трансфером захисника Болоньї

Останні новини