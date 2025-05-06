Партнер Довбика по атаці в Ромі – про конкуренцію: Вдвох нам грати легше

Нападник Роми та конкурент за місце в основному складі Артема Довбика Ельдор Шомуродов розповів, чи комфортно йому грати з українцем.

Слова узбекистанця наводить Roma Giallorossa.

"Ми з ним спокійні. С Артемом ми розуміємо одне одного, розмовляємо та немає великої різниці із ким саме грати в парі – ми завжди готові.

Хоча, разом нам дуже комфортно та навіть легше, у нас з'явилось взаєморозуміння", – розповів Шомуродов.

Окрім того, футболіст висловився про наставника "вовків" Клаудіо Раньєрі.

"Тренер – чудова людина, я завжди розумію те, що він від мене хоче та потребує. Не можу вам розкрити увесь секрет успіху, а результат ми побачимо вже по завершенню сезону", – додав узбекистанець.

Сумарно у поточному сезоні Довбик провів 44 матчі за Рому в усіх турнірах, у яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

На рахунку Шомуродова 34 поєдинки та 7+5 за системою "гол+пас".

Раніше українець відреагував на слова Раньєрі, який заявив, що вимагає більшого від Артема.