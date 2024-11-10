Таємниця розкрита: колишня кохана футболіста Шахтаря показала справжнього батька своєї дитини
Скандал у родині Тобіаса
Скандальна історія з гравцем Шахтаря Вінісіусом Тобіасом та його коханою, що завагітніла від іншого, набирає обертів.
Інгрід Ліма вперше показала справжнього батька дитини, на честь якої бразильський футболіст зробив татуювання.
Блогерка опублікувала у соціальних мережах фото з вечірки на честь донечки, а також нового хлопця. Підписники вже назвали його "щокастим Родріго" через схожість із вінгером Реала.
Зазначимо, що Ліма та Тобіас не спілкуються один з одним, відписавшись одне від одного в Instagram після цього скандалу.
Цього сезону на рахунку 20-річного фулбека Шахтаря 2 асисти у 4 матчах УПЛ.