Зарано зробив тату: дівчина гравця Шахтаря народила дитину від іншого

Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас провів тест ДНК, який показав, що він не є батьком доньки, яку тиждень тому народила його дівчина.

Про це пише Terra.com.

Інгід Ліма, з якою він перебуває у стосунках, опублікувала результати тестів у себе у соцмережах. Вона натякнула, що мала інтим з іншим хлопцем.

"Ми з Вінісіусом певний час не були разом. За цей час у мене були стосунки з кимось іншим, і в нього теж. Ми обидва продовжували жити своїм життям. Тим часом з'явилася Майте. Ми вирішили зробити тест ДНК, і Майте не є дочкою Вінісіуса. Я щиро прошу вас припинити нападати на нього. Ми вже сіли і дружньо поговорили", – сказала вона.

Зазначимо, що кілька днів тому футболіст "гірників" у себе в Instagram-stories поділився фото тату, яке зробив на честь новонародженої дитини.

Влітку 20-річний гравець повернувся до Шахтаря з Реала після дворічної оренди. За донецький клуб він віддав 2 результативні передачі у 3 матчах УПЛ. Український гранд придбав його за 6 млн євро з бразильського Інтернасьйонала.

Зараз у їхніх облікових записах Instagram немає спільних фото, але чи розійшлися вони – невідомо.